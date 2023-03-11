Ф'юрі розпочав підготовку до бою з Усиком і вкотре зухвало звернувся до українця (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розпочав тренувальний табір до бою проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Британський боксер опублікував відео в Instagram-stories, в якому під час пробіжки вчергове зухвало звернувся до українця.

"Сьогодні перший день моїх тренувань до бою з Усиком. Мені не потрібно 6 або 4 місяці, я маю 6 тижнів і тиждень відпочинку. Готово, щасливих днів. Я збираюся нав'язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу чекати, щоб правити Британією", – сказав Ф'юрі.

Camp underway ✅



Tyson Fury has announced on Instagram that he has officially started his training camp ahead of his fight with Oleksandr Usyk



@Tyson_Fury #TysonFury #FuryUsyk #Boxing pic.twitter.com/3gn3wdFzEX — IFL TV (@IFLTV) March 11, 2023

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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