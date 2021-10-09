Ф'юрі та Вайлдер показали рекордну вагу перед третім супербоєм

"Циганський король" виявився майже на 18 кг важчим за "Бронзового бомбардувальника".
Володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер пройшли традиційну процедуру зважування напередодні чемпіонського поєдинку в надважкій вазі.
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Обидва надважковаговики підійшли до поєдинку з найбільшою вагою в кар'єрі. Ваги під Ф'юрі показали 125,6 кг. Вайлдер виявився майже на 18 кг легшим - 107,9 кг.
Зазначимо, що в їхньому першому поєдинку Тайсон важив 116 кг, а Деонтей - 96 кг. У другому бою між ними Ф'юрі важив 123,8 кг, Вайлдер - 104,8 кг.
Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.
На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.
- Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви;
- Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця;
- В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;
- На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.
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