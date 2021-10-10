Ф’юрі у божевільній рубці нокаутував Вайлдера та захистив пояс WBC у надважкій вазі

Ф’юрі у божевільній рубці нокаутував Вайлдера та захистив пояс WBC у надважкій вазі

"Циганський король" достроково розібрався з "Бронзовим бомбардувальником".

У ніч проти неділі, 10 жовтня, в Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся довгоочікуваний поєдинок між британським чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером.

На кону стояв пояс WBC в надважкій вазі, яким володів Ф'юрі. Британський чемпіон здобув перемогу нокаутом в 11-му раунді.

Від стартового гонгу Вайлдер пішов в атаку та був активнішим. У другому раунді Ф'юрі спробував перехопити лідерство та відповів своїми ударами - сутуація на ринзі вирівнялася.

Найцікавіше розпочалося з третього раунду, коли Ф'юрі відправив американця в нокдаун. Проте Вайлдер знайшов сили піднятися та "дожити" до кінця раунду.

А в наступній трихвилинці "Бронзовий бомбардувальник" приголомшив чемпіона, двічі зваливши його на канвас. Ф'юрі не поспішав вставати на ноги і в такий спосіб дочекався завершення раунду.

Всі наступні раунди залишилися за британцем. Ф'юрі з кожним точним ударом ставив суперника у все більш скрутне становище.

У десятому раунді Тайсон правим боковим звалив Вайлдера на канвас, а вже в наступній трихвилинці нокаутував американця. Таким чином, "Циганський король" зберіг титул WBC у надважкій вазі.

Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). 35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання