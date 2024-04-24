"Ф'юрі у формі чи просто худий?": відомий боксер поділився прогнозом на бій Усика за "абсолюта"

Британський надважковаговик, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо Фрейзер Кларк прокоментував прийдешній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, український боксер здобуде перемогу. Він вважає, що навіть перевага в габаритах не допоможе "Циганському королю" здолати Усика, який уже має за своїми плечима успішний досвід протистоянь з ще одним топовим представником хевівейту – британцем Ентоні Джошуа.

"Що стосується травми Ф'юрі, то це жахливо. Знаєте, я змінився після подібного розсічення. Я знаю, що Тайсон у бою з Нганну був не в формі, а зараз усі говорять ніби він у формі. Можливо, це прозвучить дивно, але він у формі чи просто худий? У цьому є різниця.

Я хочу, щоб Тайсон виграв цей бій, але Усик – фаворит для мене. Він справді хороший боєць. Люди кажуть, що Ф'юрі повинен використовувати свої габарити, щоб побити суперника. Ентоні Джошуа – звір, і як сильно він побив Усика? Такий боєць не стоятиме перед тобою, щоб дозволити бити себе, як ганчіркову ляльку", – цитує Кларка Boxing Social.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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