Ф'юрі: у мене немає співчуття до Усика, тому що він здійснив типовий гівняний вчинок

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вкотре хамовито висловився про чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Так, 34-річний "Циганський король" розкритикував українця за відмову битися цього року.

Слова британця наводить The Ring.

"У мене немає співчуття до Усика, тому що він здійснив типовий гівняний вчинок. Там, звідки я родом, не викликають людину, якщо тільки ти не готовий битися з нею.

Усик сказав, що провів у тренувальному таборі шість місяців. Я провів у боксі все своє життя, вічно вивчав його. Я ніколи нікому не казав проводити шестимісячний кемп. Не дивно, що він травмувався, якщо півроку просидів у тренувальному таборі.

Знаєте, скільки я готуватимуся до бою з Ентоні Джошуа, якщо все зростеться? П'ять тижнів. Я вийду в ринг, нокаутую його і піду далі", - сказав Ф'юрі.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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