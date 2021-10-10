Ф'юрі - Вайлдер: найяскравіші світлини чемпіонської битви титанів у Лас-Вегасі

"Циганський король" піднявся з двох нокдаунів і нокаутував американця.

У ніч проти неділі, 10 жовтня, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі відбувся грандіозний поєдинок між британським чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером.

Відео нокдаунів і нокауту в бою Ф'юрі - Вайлдер

"Циганський король" нокаутував свого опонента в 11-му раунді. А до цього глядачі побачили чотири нокдауни. Вайлдер опинявся на канвасі в третьому та десятому раундах. А Ф'юрі двічі падав на настил рингу в четвертому раунді.

Вдруге здолавши Вайлдера, "Циганський король" зберіг титул WBC у надважкій вазі. До вашої уваги ефектні фото запеклої битви титанів.

Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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