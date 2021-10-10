Ф'юрі - Вайлдер: відео нокдаунів та нокауту в чемпіонському мегафайті

Ф'юрі - Вайлдер: відео нокдаунів та нокауту в чемпіонському мегафайті

"Циганський король" ефектно розправився з американським претендентом на його пояс.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі видовищно нокаутував Деонтея Вайлдера у поєдинку, який відбувся в ніч проти 10 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Поєдинок завершився достроково в 11-му раунді, коли "Циганський король" втретє відправив свого суперника на канвас. Рефері одразу ухвалив рішення зупинити бій. До цього американець побував в нокдаунах у третьому та десятому раундах.

Падав від потужних ударів супротивника і Ф'юрі. Британський чемпіон двічі побував на настилі рингу в четвертому раунді, однак після цього зумів оговтатися та зім'яти "Бронзового бомбардувальника".

До вашої уваги відео найкращих моментів бою Ф'юрі - Вайлдер, включаючи чотири нокдауни та нокаут.

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Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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