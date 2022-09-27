Ф'юрі відмовився від бою проти Джошуа та збирається вийти в ринг із жертвою Віталія Кличка

Володар пояса WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив, що його поєдинок з Ентоні Джошуа не відбудеться. "Циганський король" уже підшукав собі нового суперника.

У себе в Instagram Ф'юрі написав, що не буде битися з Джошуа, оскільки той досі не підписав контракт на їхній поєдинок.

"Офіційно. Термін сплив. Жодного контракту не було підписано. Для Джошуа все офіційно закінчено. Тепер він за бортом. Забудь про це, ідіоте. Боягузе! Я завжди знав, що у тебе не вистачить сміливості, щоб битися з "Циганським королем". Успіхів тобі у кар'єрі та житті. Кінець історії", - сказав Ф'юрі.

Британець також заявив, що у своєму наступному бою має намір зустрітися в ринзі з досвідченим німецьким боксером Мануелем Чарром.

"Із нетерпінням чекаю бою з людиною, яка хоче битися, у якої є вогонь і бажання. Він протистояв деяким із найкращих бійців. Тепер він знову виступить. Виходь у ринг, Чарре", - написав Ф'юрі.

instagram.com/tysonfury

Раніше володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче провести бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року, але схоже, поєдинок між зірковими британцями зірвався.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. 37-річний Чарр провів за кар'єру 37 поєдинків, здобув 33 перемоги (19 - нокаутом) і чотири рази програвав. У вересні 2012 року він бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю в четвертому раунді технічним нокаутом.

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