"Ф'юрі, я тебе осідлаю": Усик на коні пригрозив британському чемпіону (відео)

"Ф'юрі, я тебе осідлаю": Усик на коні пригрозив британському чемпіону (відео)

Олександр вирішив опанувати верхову їзду.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик показав шанувальникам своє нове хобі.

У вільний від боксерських тренувань час український спортсмен взявся вчитися верховій їзді. Сашко виклав відео у себе в Instagram, де катається на коні.

Тримаючись у сідлі, Усик на камеру звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Раніше "Циганський король" записав провокаційне відео, де назвав українця "слабаком", який уникає бою з ним.

"Гей, Ф'юрі! Я тебе осідлаю так само" - сказав Усик.

У наступному бою український чемпіон повинен зустрітися в реванші з Ентоні Джошуа. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

Своєю чергою, Ф'юрі битиметься зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Про це вже було оголошено офіційно, місце та дата поєдинку стануть відомі пізніше.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

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