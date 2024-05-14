Ф'юрі здивував реакцією на "криваву" сутичку свого батька з командою Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на сутичку свого батька Джона з командою чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Британець несподівано обійшовся без притаманного собі трештоку. "Циганський король" заявив, що прибув до Саудівської Аравії для того, щоб боксувати в ринзі, а не відволікатися на зайві речі.

"Я нічого не бачив. Я був у кімнаті, давав інтерв'ю для Sky Sports. Я взагалі сюди приїхав не для цього, а для того, щоб виконати свою роботу в рингу та поїхати додому відпочивати. Моя команда? Вони роблять те, що роблять. Я точно бачив і гірше, ніж розсічення на голові", – наводить заяву Ф'юрі Boxing Scene.

Сутичка між командами боксерів сталася 13 травня в Ер-Ріяді. Команда Ф'юрі почала гучними криками заважати Усику, який в цей час давав інтерв'ю британському телеканалу Sky Sports. Зчинилася штовханина, під час якої батько "Циганського короля" вдарив головою члена команди Усика, але сам від цього і постраждав, розбивши собі лоб до крові.

Пізніше Ф'юрі-старший зробив заяву, попросивши вибачення за свою поведінку. Член команди Усика, якого вдарив батько Ф'юрі, поділився подробицями "кривавої" сутички. На інцидент також відреагував директор команди українського чемпіона.

Також з'явилося відео реакції Усика на сутичку його команди з батьком "Циганського короля". Сам Олександр категорично висловився про резонансний інцидент.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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