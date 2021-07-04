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Ф'юрі жорстко потролив збірну України після безславного вильоту з Євро-2020

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Ф'юрі жорстко потролив збірну України після безславного вильоту з Євро-2020

Associated Press

"Циганський Король" відреагував на успіх своїх співвітчизників.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі потролив футбольну збірну України після поразки від національної команди Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020 і вильоту з турніру.

"Не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", - написав боксер у Twitter, натякнувши на свою перемогу над українцем Володимиром Кличком.

  • Збірна України програла Англії з рахунком 0:4.
  • Ф'юрі відібрав чемпіонські пояси у Кличка-молодшого, перемігши його одноголосним рішенням суддів.