Ф'юрі жорстко потролив збірну України після безславного вильоту з Євро-2020

"Циганський Король" відреагував на успіх своїх співвітчизників.
Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі потролив футбольну збірну України після поразки від національної команди Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020 і вильоту з турніру.
"Не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", - написав боксер у Twitter, натякнувши на свою перемогу над українцем Володимиром Кличком.
iv not seen a beat down over Ukraine like this since Düsseldorf 28 November 2015.— TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 3, 2021
- Збірна України програла Англії з рахунком 0:4.
- Ф'юрі відібрав чемпіонські пояси у Кличка-молодшого, перемігши його одноголосним рішенням суддів.