Ф'юрі жорстко потролив збірну України після безславного вильоту з Євро-2020

"Циганський Король" відреагував на успіх своїх співвітчизників.

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі потролив футбольну збірну України після поразки від національної команди Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020 і вильоту з турніру.

"Не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", - написав боксер у Twitter, натякнувши на свою перемогу над українцем Володимиром Кличком.

iv not seen a beat down over Ukraine like this since Düsseldorf 28 November 2015. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 3, 2021

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4 .

. Ф'юрі відібрав чемпіонські пояси у Кличка-молодшого, перемігши його одноголосним рішенням суддів.

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