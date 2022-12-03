Ф'юрі жорстко пригрозив Чісорі: "Очікуйте різанину"

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився очікуваннями від бою з Дереком Чісорою. Британець пророкує неймовірний поєдинок зі співвчітчизником.

Про це він сказав в інтерв'ю BT Sport.

"Завтра ми з Чісорою знову зустрінемось, і я збираюсь провести неймовірний поєдинок. Що від мене очікувати завтра? Різанину. Очікуйте справжню різанину завтра", – заявив Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться 3 грудня на арені Тоттенгем Хотспур в Лондоні. Це буде третя зустріч між боксерами. Напередодні суперники провели дуель поглядів.

Також боксери провели церемонію зважування. Ф’юрі виявився важчим за свого опонента більш ніж на три кілограми. Вага "Циганського короля" – 121,85 кг, тоді як Чісора показав результат 118,22 кг.

У першому бою з Чісорою Ф'юрі здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Під час другої зустрічі в рингу Дерек не зміг продовжувати бій після десятого раунду.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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