Ф'юрі жорстко пройшовся по Джошуа та звинуватив Усика у вживанні стероїдів - зухвале відео

Ф'юрі жорстко пройшовся по Джошуа та звинуватив Усика у вживанні стероїдів - зухвале відео

"Циганський король" заявив, що збирається повернути пояси з України до Британії.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розірвав соцмережі новим відео у себе в Twitter. Британський чемпіон емоційно звернувся до Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

"Циганський король" звинуватив співвітчизника в тому, що він програв пояси українцю. Ф'юрі обізвав Джошуа "здоровенним і марним безхатьком", а Усика - "маленьким стероїдним боксером", пообіцявши повернути пояси до Великої Британії.

"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні всі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я виконав для того, щоб їх забрати. Марна робота.Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний і марний безхатько. До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами середньоваговик і забрав всі пояси.

Для їх повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник з Ланкастера. Я звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії", - сказав Ф'юрі.

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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