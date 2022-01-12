Ф'юрі жорстко пройшовся по Джошуа та звинуватив Усика у вживанні стероїдів - зухвале відео

"Циганський король" заявив, що збирається повернути пояси з України до Британії.
Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розірвав соцмережі новим відео у себе в Twitter. Британський чемпіон емоційно звернувся до Ентоні Джошуа та Олександра Усика.
"Циганський король" звинуватив співвітчизника в тому, що він програв пояси українцю. Ф'юрі обізвав Джошуа "здоровенним і марним безхатьком", а Усика - "маленьким стероїдним боксером", пообіцявши повернути пояси до Великої Британії.
"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні всі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я виконав для того, щоб їх забрати. Марна робота.Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний і марний безхатько. До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами середньоваговик і забрав всі пояси.
Для їх повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник з Ланкастера. Я звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії", - сказав Ф'юрі.
.@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/6DesK8peGw— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 11, 2022
Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцю необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.
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