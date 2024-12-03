Ф'юрі зізнався, чи шкодує про свої слова, що Усику віддали перемогу в бою з ним через війну

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, чи шкодує про свої слова після поразки в першому бою з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком, що судді віддали перемогу його супернику через війну в Україні.

"Циганський король" запевнив, що ні про що не шкодує. Також він зізнався, що любить Олександра, який допоміг йому заробити мільйони доларів.

Британець вважає, що вони з Усиком обидва показали чудовий виступ у першому поєдинку, потішивши фанатів, і зможуть знову зробити це в реванші.

Ведучий: Одразу після бою вас запитали на рингу, хто, на вашу думку, переміг. Ви сказали, що ви виграли, і, на вашу думку, судді дали йому перемогу, оскільки його країна перебуває у стані війни. Ви шкодуєте, що це сказали?

Ф'юрі: Ні, я ні про що не шкодую. Чому я маю шкодувати про це?

Ведучий: То ви справді думаєте, що вони віддали йому перемогу…

Ф'юрі: Це був близький бій, руку Усика підняли. Він сказав, що виграв, все чесно, я не виправдовуюсь. Цей чоловік переміг мене в той вечір. Я вірю, що виграв бій, це моя думка. Так само, як у вас є своя думка, у нього є своя думка, у всіх свої думки. Але його руку підняли, і я його привітав. Це можна побачити по телевізору. Я поцілував його хрест, сказав: "Дуже дякую".

Ф'юрі: І з Новим роком. Ти знаєш, що я мав на увазі. Отже, коли ми знову битимемось – ми знову битимемось, ось і все. Немає жодної ворожнечі, я не ненавиджу Усика, він хороший хлопець, богобоязливий християнин, сім'янин, чому б я його ненавидів? Завдяки йому я заробив мільйони доларів, я люблю його. Я не відчуваю ненависті. Ви не можете викликати ненависть між нами двома.

Він боксер, я боксер. Це був чудовий бій, незалежно від рішення. Я говорив це багато разів. Він виграв, це фантастично для нього та його родини, молодець, вітаємо. Як я сказав, Бог дав йому результат. Фантастика, але незважаючи на це, навіть з моєї точки зору, це був чудовий бій для вболівальників. Я впевнений, що їх розважили, вони отримали все. Я робив чудові речі, він робив чудові речі, це був чудовий бій, і ось ми можемо зробити це знову 21 грудня.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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