Ф'юрі знайшов винних у поразці від Усика та розповів, що змінить у реванші з українцем

"Циганський король" дорікнув своїй команді, яка наприкінці бою була впевнена в його перемозі за очками.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звинуватив свою команду після поразки від українця Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Циганський король" заявив, що в заключному раунді міг би спробувати нокаутувати Усика, однак не став цього робити, бо його команда була впевнена в перемозі свого боксера за очками.

"Я не суддя та не можу судити бій, поки я його проводжу. Якби команда сказала мені перед останнім раундом, що я програю, я б пішов і спробував закінчити бій достроково, але всі в кутку вважали, що ми перемагаємо.

Усе, що мені потрібно було робити, це продовжувати боксувати та робити те, що я роблю, і я робив це. Я не збираюся плакати через це, у мене було багато перемог", – наводить слова Ф'юрі Ringnews24.

Також Ф'юрі розповів, що б змінив у своєму боксі в можливому поєдинку-реванші проти Усика.

"Я не знаю, що станеться. Думаю, у потенційному реванші я б робив те ж саме, але набагато більше. Я б збільшив щільність захисту, був би більш сконцентрованим і не надто багато возився.

Просто мені було справді весело в ринзі. Я грав з ним, бив по корпусу, завдавав аперкотів у голову. Я гадав, що диктую умови бою. Я завдавав йому ударів по корпусу з обох боків", – цитує британця Boxing Scene.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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