Ф'юрі звільнив "святий грааль боксу": Усик та Джошуа можуть позмагатися за ще один титул

Британський чемпіон Тайсон Ф’юрі звільнив пояс журналу The Ring. Він може бути на кону реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) звільнив пояс журналу The Ring.

Про це заявив сам боксер.

"Титул The Ring завжди був святим граалем боксу. Я завжди носив це звання з гордістю.

Чесно кажучи, я завжди казав, що мені байдуже, що про мене думають люди. Мені байдуже, як мене запам’ятають. Те, що тебе пам’ятають, означає, що ти більше не активний, з тобою покінчено, і все. У мене була хороша 14-річна кар’єра. Насправді я боксував 20 років, від 14 до 34 років. Мені це сподобалось. Я насолоджувався підйомами та падіннями.

Зараз світ відкритий для багатьох речей. Наразі я знімаю документальний фільм Netflix. Скоро я буду записувати альбом. Хто знає, можливо, ви навіть побачите мене на екрані", - цитує Ф’юрі The Ring.

Як заявив журналіст Майкл Бенсон, цей титул може опинитися на кону в реванші між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Досить неочікувано: Усик назвав найвище досягнення у своїй боксерській кар'єрі

Усик назвав трьох боксерів, за якими йому подобається спостерігати у ринзі

"Тоді перемога була близько": непереможний британець висловив бажання помститися Усику