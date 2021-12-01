"Факт": Роналду підтримав фаната, який назвав Мессі негідним "Золотого м'яча"

Португалець погодився з тим, що у нього украли нагороду.

У понеділок, 29 листопада , в паризькому театрі "Шатле" визначили найкращого футболіста 2021 року. " Золотий м'яч " за версією France Football цьогоріч отримав форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Втім, не всі виявилися згодними з таким рішенням авторитетного журналу. На фан-сторінці Кріштіану Роналду в Instagram його шанувальник написав, що саме португалець гідний цієї нагороди.

"Кріштіану Роналду цього року: Кубок Італії, Суперкубок Італії, найкращий бомбардир Євро, найкращий бомбардир чемпіонату Італії, найкращий бомбардир Ювентуса у сезоні 2020/2021, другий у сезоні 2021/2022.

Також він став найкращим бомбардиром в історії футболу за кількістю офіційних голів, став найкращим бомбардиром в історії всіх збірних, найкращим бомбардиром та найкращим асистентом в історії Євро. 43 голи на рік, 6 голів у 5 іграх у цій Лізі чемпіонів, всі вирішальні, і, незалежно від віку, є хлопцем, що щоразу дивує світ Однак вони ставлять цього хлопця на 6-те місце... Ви справді думаєте, що ті 5 хлопців зробили більше за нього за рік?

Він міг би спокійно боротися за цю нагороду з Левандовськи, який в індивідуальному плані був неймовірним, і Баварія мала кращий сезон, ніж Ювентус, але на рівні національних команд Роналду мав кращий вигляд.

А кому дістався приз? Що стосується Мессі, який лише вигравав Кубок Іспанії з Барселоною, він не забивав голи у ворота Реала з того часу, як Кріштіану пішов, зникає в головних іграх сезону, виграв Кубок Америки, який має бути кожні чотири роки, але проводиться практично щороку. Він не забив ні у фіналі, ні у півфіналі. І він мав слабкий сезон за ПСЖ індивідуально.

Щоб Кріштіану виграв цей приз, він має бути бездоганним на 300 відсотків. З Мессі все навпаки. Він може провести скромний сезон, і вони завжди знайдуть спосіб надати йому послугу та вручити приз. Злодійство. Бруд. Сором. Просто сумно. Хтось, у кого вистачає інтелекту, знає, хто насправді заслуговує на Золотий м'яч. Здобувати нагороди, не заробляючи, - хибне щастя, без гордості", - було написано в пості.

instagram.com/cr7.o_lendario/

Сам Роналду прокоментував цей пост. "Факт", - лаконічно написав форвард.

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