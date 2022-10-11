Фанат "Динамо" загинув на війні з російськими окупантами

Активний уболівальник київського "Динамо" Максим Яловцов загинув на війні з Росією.

Трагічною звісткою поділився офіційний сайт "біло-синіх".

"Війна з рашистськими загарбниками забирає життя найкращих синів і дочок України… Захищаючи цілісність і незалежність нашої батьківщини на фронті, загинув один із лідерів фанатського руху київського "Динамо" Максим Яловцов. Душа компанії, вірний товариш, відважний і мужній воїн - таким його назавжди запам'ятають друзі та побратими. "Динамо" розділяє цю непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима. Вічна пам’ять і слава герою України! Герої не вмирають!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України чимало наших спортсменів зі зброєю в руках встали на захист своєї батьківщини. На жаль, дехто з них уже зустрів свою смерть у боях з окупантами.

Раніше повідомлялося, що український боксер загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів.

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