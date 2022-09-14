Фанат "Карпат" загинув, боронячи Україну від російських окупантів

На війні з російськими загарбниками поклав життя активний уболівальник львівських "Карпат" Андрій Балай.

Повномасштабна війна з російськими окупантами забрала життя ще одного відданого захисника України. У боях з рашистами загинув уболівальник львівських "Карпат" Андрій Балай.

Про це повідомив офіційний сайт львівського клубу.

Балай загинув, виконуючи бойові завдання під Попасною. 26-річний воїн отримав важке мінометне поранення та був евакуйований. Проте будівлю, куди його доправили, знову обстріляли росіяни.

Ще 25 лютого 2022 року Андрій пішов до військкомату і за декілька днів вирушив боронити батьківщину на луганський напрямок.

Раніше повідомлялося, що 28-річний український боксер загинув у боях з російськими окупантами на Донеччині.

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