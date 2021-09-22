Фанат мастурбував на трибунах під час матчу Чемпіонату Франції: може загриміти до в'язниці

Поєдинок між "Ліллем" і "Лансом" запам'ятався не лише масовою бійкою на стадіоні.
Поліція затримала уболівальника "Лілля" за мастурбацію на стадіоні під час матчу шостого туру Чемпіонату Франції з "Лансом".
Як повідомляє La Voix du Nord, чоловік потрапив до об'єктивів камер, коли намагався вгамувати свій статевий потяг на трибуні перед уболівальниками команди суперника.
Тепер йому загрожує позбавлення волі на один рік і штраф розміром 15 тисяч євро.
Derby Lens-Lille : un supporter lillois va être poursuivi pour exhibition sexuelle https://t.co/uvw6T96mIM pic.twitter.com/teP1Qf5GBi— La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 21, 2021
Варто зазначити, що це далеко не єдиний скандальний інцидент, який трапився в цьому матчі. У перерві вболівальники "Ланса" вибігли на поле, увірвалися до сектору фанатів "Лілля" і влаштували з ними бійку. Стюарди не впоралися з такою великою кількістю порушників, тому в наведення ладу на стадіоні вимушена була втрутитися поліція.
Поєдинок довелося призупинити. Матч було поновлено лише через півгодини після запланованого старту другого тайму.
Crazy Scenes in France ⚔️— Philip Alimo (@alimo_philip) September 18, 2021
A group of Lens fans went to confront Lille fans at half-time.
What’s happening in the French #Ligue1?#RCLLOSCpic.twitter.com/sXI9wJSWF3
- У підсумку "Ланс" переміг "Лілль" з рахунком 1:0, єдиний м'яч на 74-й хвилині забив Пшемислав Франковський.
- "Ланс" видав чудовий старт у чемпіонаті та посідає третю сходинку після шести зіграних поєдинків. "Лілль", який є чинним чемпіоном країни, провалив стартові тури та йде на 15-му місці в таблиці Ліги 1.
Як писав ТСН Проспорт, раніше у Франції ухвалили жорстке рішення щодо гри між "Ніццою" і "Марселем", яка завершилася диким побоїщем.