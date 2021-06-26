Фанат вкусив жінку за груди під час матчу з крикету: курйозне відео

Чоловік помстився уболівальниці, яка заважала йому стежити за грою.

Неймовірно смішний випадок трапився під час матчу англійської ліги з крикету між командами "Міддлсекс" і "Суррей".

Одна з уболівальниць на трибунах сперлася на чоловіка і нахилилася вперед, щоб запитати щось у людей, що сиділи на ряд вище.

Чоловік, який в цей час пив пиво, був позбавлений можливості споглядати за тим, що відбувається на полі. Він вирішив "розрулити" ситуацію і вкусив нахабну уболівальницю за груди.

Відео інциденту розлетілося Мережею та вдосталь посмішило користувачів соцмереж.

Раніше ТСН Проспорт писав, що коментатор баскетбольного матчу втратив дар мови, коли побачив на трибунах фанатку без бюстгальтера.

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