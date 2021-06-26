Фанат вкусив жінку за груди під час матчу з крикету: курйозне відео

Чоловік помстився уболівальниці, яка заважала йому стежити за грою.
Неймовірно смішний випадок трапився під час матчу англійської ліги з крикету між командами "Міддлсекс" і "Суррей".
Одна з уболівальниць на трибунах сперлася на чоловіка і нахилилася вперед, щоб запитати щось у людей, що сиділи на ряд вище.
Чоловік, який в цей час пив пиво, був позбавлений можливості споглядати за тим, що відбувається на полі. Він вирішив "розрулити" ситуацію і вкусив нахабну уболівальницю за груди.
Відео інциденту розлетілося Мережею та вдосталь посмішило користувачів соцмереж.
Loves the cricket/tit #Surrey #pope @ShotMate_ @CricketRustling pic.twitter.com/qVlziGZHUg— Jordan Holmes (@JordanHolmes201) June 25, 2021
Раніше ТСН Проспорт писав, що коментатор баскетбольного матчу втратив дар мови, коли побачив на трибунах фанатку без бюстгальтера.