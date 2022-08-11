Фанатам "Динамо" заборонили вивісити банер у матчі ЛЧ на підтримку "азовців", які стали жертвами теракту в Оленівці

Ультрасу київського "Динамо" заборонили демонструвати банер на підтримку захисників "Азовсталі" у виїзному поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду відбору Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

Так, фанати "біло-синіх" збиралися висловити підтримку полоненим українським бійцям полку "Азов", які стали жертвами теракту в Оленівці.

За інформацією Telegram-каналу "Ультрас України", ультрас мали намір нагадати світові про війну в Україні, проте зіткнулися з проблемами.

Шанувальники команди Мірчі Луческу підготували два великі плакати: на одному значився напис "Пам'ятайте про Оленівку", а на іншому – "Врятуйте військовополонених "Азова". У результаті працівники арени австрійської команди відмовилися пропускати українців на матч.

Напевно, що правоохоронці трактують такі плакати як "спорт поза політикою". Утім, уболівальники "Динамо" не розгубилися. Не дали вивісити на трибунах гостьового сектору, тому українські фанати повісили цих два банери на одному з місцевих мостів над автошляхом.

"Динамо" після мінімальної перемоги в першій дуелі (1:0) здолало "Штурм" і на виїзді (2:1) та, як наслідок, пройшло до плейоф відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних. Внаслідок вибуху загинули близько 40 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

У полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти". Та запевнили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів розстрілу колонії, де перебували українські військові, здебільшого "азовці".

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.