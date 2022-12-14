Фанатам збірної Марокко обмежили в'їзд до Катару на півфінал ЧС-2022: що трапилося

Не всі охочі марокканці зможуть на стадіоні вболівати за свою збірну в матчі проти Франції.

Частина уболівальників збірної Марокко не зможе прибути до Катару та підтримати свою футбольну збірну в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Франції.

Як повідомляє видання Reuters, катарська влада запровадила обмеження для фанатів з африканської країни, через що національна авіакомпанія Марокко була змушена скасувати додаткові рейси до Дохи.

Раніше марокканська авіакомпанія заявляла, що організує 30 додаткових рейсів, щоб допомогти вболівальникам потрапити на півфінал ЧС-2022. За день до гри виявилося, що заплановано лише 14 рейсів. Однак через рішення влади Катару компанія виконала лише сім з них – 13 грудня. Інші сім, які були заплановані в день матчу, 14 грудня, авіакомпанії довелося скасувати.

Авіакомпанія попросила вибачення у фанатів, чиї рейси були скасовані, та повернула їм гроші за квитки.

"У зв'язку з останніми обмеженнями, запровадженими катарською владою, Royal Air Maroc з жалем інформує клієнтів про скасування їхніх рейсів, що виконуються Qatar Airway", - йдеться в листі, який компанія надіслала пасажирам.

Поєдинок Франція – Марокко відбудеться сьогодні, 14 грудня, на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Додамо, що переможець матчу Франція – Марокко в фіналі ЧС-2022 зіграє з Аргентиною, яка в іншому півфіналі розгромила Хорватію.

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