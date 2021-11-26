Фанатам "Зорі" заборонили вивісити патріотичний банер на Стадіо Олімпіко

Уболівальники хотіли пронести на матч прапор з написом "Луганськ - це Україна".

Італійські стюарди заборонили вивісити патріотичний банер під час матчу Ліги конференцій між "Ромою" та "Зорею".

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос в Twitter.

За його інформацією, стюарди вирішили, що вираз "Луганськ - це Україна" має політичний контекст.

As for the banner issue - the one above is NOT the banner that the stewards didn’t let in! Later on they prevented a similar banner from not entering as the fact emblazoned on the ‘Luhansk is Ukraine’ was deemed ‘political’…



Stewards & Police need a bit of educating we think! pic.twitter.com/kJoTlwA7BQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 25, 2021

Нагадаємо, що поєдинок завершився розгромною поразкою луганського клубу - 4:0, через що "Зоря" слідом за "Динамо" та "Шахтарем" втратила шанси на єврокубкові виступи навесні.

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