Фанати англійського клубу висміяли найбільшу трагедію в історії гранда АПЛ (відео)

Уболівальники "Шрусбері Таун" заспівали вкрай образливу пісню.

В рамках 1/32 фіналу Кубка Англії "Ліверпуль" приймав "Шрусбері Таун" та обіграли суперника з рахунком 4:1 .

Проте поєдинок запам'ятався не яскравою грою, а жахливим вчинком фанатів команди гостей.

У мережі з'явилося відео, де група уболівальників "Шрусбері" співає образливу пісню про жертв трагедії в Хіллсборо – жахливому випадку 1989 року, коли в результаті тисняви померло 97 уболівальників "червоних", що є однією з найсумніших сторінок в історії "Ліверпуля".

Shrewsbury fans singing “Fuck the 96” today in town the horrid rats pic.twitter.com/zvGnFosPiN — JurgensReds (@_JurgensReds) January 9, 2022

"Шрусбері Таун" зробив заяву, в якій засудив фанатів і оголосив про початок розслідування.

"Футбольний клуб "Шрусбері Таун" обурений і приголомшений, побачивши і почувши повідомлення в соціальних мережах про мерзенних і образливих піснеспівів і поведінку дуже незначної меншості наших "прихильників". Ці люди у жодній формі не представляють наш клуб, і ми підтримуємо зв'язок із поліцією, щоб спробувати встановити винних. Якщо хтось із уболівальників має якусь інформацію, яка може допомогти нам зробити це, вони можуть зв'язатися з клубом конфіденційно, і ми будемо використовувати цю інформацію в рамках нашого розслідування з поліцією", – йдеться у ньому.

Воротар команди з Першої ліги Гаррі Бергойн закликав довічно закрити вхід на стадіон виконавцям образливих висловлювань.

"Фанатам "Шрусбері" має бути соромно за себе! "Ліверпуль" сьогодні виявляв лише повагу. Шок! Виженіть їх і забороніть їм відвідувати ігри на все життя!", - написав Бергойн у Twitter.

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