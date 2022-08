Фанати "Арсеналу" вигадали для Зінченка персональну пісню, а легенда "Ліверпуля" розхвалив українця

Зокрема, фанати "канонірів" присвятили Сашку персональну пісню.

Так, вони виконали унікальні рядки про українського захисника під час його офіційного дебюту в футболці лондонців, який припав на поєдинок 1-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Крістал-Пелас".

Зазначимо, що в цьому матчі "Арсенал" здобув перемогу з рахунком 2:0, а Зінченко віддав гольовий пас під час першого взяття воріт господарів. Саме після асиста від гравця збірної України фанати "Арсеналу" про нього й заспівали:

Always believe in your soul (Завжди вір у свій дух)

You've got the power to know (Ти маєш силу усвідомити)

You're indestructible (Що ти незнищенний)

Always believe in (Завжди вір у)

Zinchenko Ko! (Зінченка!)

Always believe in your soul

You've got the power to know

You're indestructible

Always believe in

ZINCHENKO KO

Цікаво, що гру Зінченка відзначив і легендарний захисник "Ліверпуля" - Джеймі Каррагер.

"Дуже цікаво спостерігати за Зінченко. Він заповнює ті ж позиції в середині поля, як це було в МанСіті. В інших випадках він грав дуже високо і широко. У його грі відмінний мікс. Дійсно, гравець збірної України може значно змінити гру Арсенала, враховуючи, що він незвичайний лівий захисник", - цитує слова Каррагера Sky Sports.

Зінченко став найкращим гравцем матчу 1-го туру АПЛ у складі своєї команди за версіями статистичних порталів WhoScored та SofaScore;

"Арсенал" у наступному турі прийме "Лестер". Матч відбудеться 13 серпня;

Українець вже встиг виграти з лондонцями перший трофей.

Нагадаємо, що Зінченко увійшов до символічної збірної найкращих літніх трансферів АПЛ за версіями Sky Sports та ESPN.

Додамо, 25-річний українець в липні офіційно перебрався з "Манчестер Сіті" до "Арсенала". Сума трансферу склала 35 мільйонів євро. Ще 2,3 млн євро передбачені бонусами.