Фанати "Динамо" та "Бенфіки" побилися в Лісабоні перед грою Ліги чемпіонів: 12 осіб отримали поранення

Ультрас українського та португальського клубів вирішили з'ясувати стосунки.
Перед матчем 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між португальською "Бенфікою" та київським "Динамо" неподалік від стадіону "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні сталася масова бійка між уболівальниками команд.
Декілька десятків радикально налаштованих фанатів з обох боків почали кидати фаєри та перейшли до рукопашного бою. Вгамовувати порушників порядку довелося португальській поліції.
Відео інциденту потрапило до Мережі.
UCL. 08.12.2021— HooligansTV (@HooligansTV_eu) December 8, 2021
Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H
Видання observador-pt з посиланням на правоохоронні органи повідомило, що поліція здійснила 17 пострілів у повітря, аби розігнати учасників сутички. Внаслідок зіткнення затримало було 54 людини, 12 фанатів через незначні травми та утруднене дихання були доправлені до лікарні.
- Поєдинок у Лісабоні завершився перемогою португальського клубу з рахунком 2:0.
- "Динамо" з одним балом завершило виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в своєму квартеті та вилетіло з єврокубків. До плейоф ЛЧ вийшли "Баварія" (18 очок) і "Бенфіка" (8 балів). "Барселона" (7 пунктів) стала третьою та продовжить свій шлях у Лізі Європи. Каталонці вперше за 21 рік не вийшли з групи Ліги чемпіонів.