Фанати "Динамо" та "Бенфіки" побилися в Лісабоні перед грою Ліги чемпіонів: 12 осіб отримали поранення

Фанати "Динамо" та "Бенфіки" побилися в Лісабоні перед грою Ліги чемпіонів: 12 осіб отримали поранення

Ультрас українського та португальського клубів вирішили з'ясувати стосунки.

Перед матчем 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між португальською "Бенфікою" та київським "Динамо" неподалік від стадіону "Ештадіу Да Луш" в Лісабоні сталася масова бійка між уболівальниками команд.

Декілька десятків радикально налаштованих фанатів з обох боків почали кидати фаєри та перейшли до рукопашного бою. Вгамовувати порушників порядку довелося португальській поліції.

Відео інциденту потрапило до Мережі.

Видання observador-pt з посиланням на правоохоронні органи повідомило, що поліція здійснила 17 пострілів у повітря, аби розігнати учасників сутички. Внаслідок зіткнення затримало було 54 людини, 12 фанатів через незначні травми та утруднене дихання були доправлені до лікарні.