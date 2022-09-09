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Фанати "Фенербахче" одягли на матч із "Динамо" в Лізі Європи маски з зображенням Путіна: фото

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Фанати "Фенербахче" одягли на матч із "Динамо" в Лізі Європи маски з зображенням Путіна: фото

Фото: Associated Press

Прихильники турецького "Фенербахче" вирішили вдруге відзначитися ганебним вчинком у домашньому протистоянні з київським "Динамо" у єврокубковому поєдинку.

Фанати стамбульців масово одягли маски з зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Зазначимо, цей інцидент трапився перед грою 1-го туру групової стадії Ліги Європи з "біло-синіми".

До вашої уваги відповідні світлини.

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Цікаво, що це не перша провокація з боку фанатів "Фенербахче". Так, під час матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбувся 27-го липня та завершився перемогою "біло-синіх" із рахунком 2:1турецькі болівальники почали скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна після того, як кияни відкрили рахунок. Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер столичного колективу - Мірча Луческу.

Президент турецької команди Алі Коч відмовився вибачатись перед Україною за той інцидент. Тоді УЄФА оштрафував "Фенербахче" за цю поведінку їхніх фанатів на 50 тисяч євро. Також клуб покарали частковим закриттям трибун, але поки що умовно -  з випробувальним терміном на два роки.

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