Фанати "Фенербахче" одягли на матч із "Динамо" в Лізі Європи маски з зображенням Путіна: фото

Фанати стамбульців масово одягли маски з зображенням російського диктатора Володимира Путіна. Зазначимо, цей інцидент трапився перед грою 1-го туру групової стадії Ліги Європи з "біло-синіми".

До вашої уваги відповідні світлини.

Цікаво, що це не перша провокація з боку фанатів "Фенербахче". Так, під час матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо", який відбувся 27-го липня та завершився перемогою "біло-синіх" із рахунком 2:1, турецькі болівальники почали скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна після того, як кияни відкрили рахунок. Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер столичного колективу - Мірча Луческу.

Президент турецької команди Алі Коч відмовився вибачатись перед Україною за той інцидент. Тоді УЄФА оштрафував "Фенербахче" за цю поведінку їхніх фанатів на 50 тисяч євро. Також клуб покарали частковим закриттям трибун, але поки що умовно - з випробувальним терміном на два роки.