Фанати хорватського клубу влаштували потужний перфоманс на підтримку України – яскраві фото

Уболівальники "Динамо" Загреб красиво підтримали українців під час матчу 24-го туру чемпіонату Хорватії проти "Рієки", який відбувся в неділю, 25 лютого.

Ультрас хорватського клубу підготували до цього поєдинку спеціальний перформанс, присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України.

Вони розгорнули на трибунах великий банер із зображенням українського воїна, а над ним розмістили слова з пісні "Ой, у лузі червона калина": "Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан".

Перфоманс фанатів "Динамо" Загреб на підтримку України / Фото: BAD BLUE BOYS\Telegram

Перфоманс фанатів "Динамо" Загреб на підтримку України / Фото: BAD BLUE BOYS\Telegram

Крім того, під час матчу на стадіоні збирали пожертви до синьо-жовтих скриньок на купівлю та ремонт транспортних засобів для українських захисників, а також продавали футболки, всі кошти від реалізації яких буде спрямовано на допомогу Україні.

До слова, поєдинок завершився перемогою загребського клубу з рахунком 1:0.

Наразі "Динамо" Загреб (47 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії, на три бали відстаючи від лідера "Рієки", але маючи матч у запасі.

Нагадаємо, раніше фанати загребського "Динамо" підтримали полонених захисників "Азовсталі" та скандували гасло "Слава Україні!"

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