Фанати італійського гранда висунули ультиматум своїм футболістам після ганебної поразки в Лізі конференцій (відео)

Також вони відмовилися від отримання футболки капітана команди.

Уболівальники римської "Роми" вщент розкритикували своїх футболістів після матчу 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти норвезького "Буде-Глімт".

Про це повідомляє CorriereDelloSport.

Зазначимо, що в цій дуелі підопічні Жозе Моурінью примудрилися пропустити одразу шість голів, на що відповіли лише одним забитим м'ячем. Як наслідок, цей результат очікувано не сподобався фанатам "вовків". Вже після гри вони розмовляли з гравцями на підвищених тонах та навіть висунули їм ультиматум.

"Це ганьба. Повертайтеся додому пішки. Після такого приниження єдиний спосіб хоч якось реабілітуватися перед фанатами і кольорами клубу – обіграти Наполі на вихідних", - сказали фанати італійської "Роми".

Окрім того, тіфозі відмовилися отримати футболку капітана команди - Лоренцо Пеллегріні, яку 7-й номер "вовків" хотів віддати після фінального свистка.

"Ми це робимо не через неповагу до тебе, а просто не хочемо щось приймати від гравців, які принизили клуб", - додали фанати.

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX — Emanuel Roşu (@Emishor) October 21, 2021

Після поразки від норвежців, "Рома" опустилася на друге місце в турнірній таблиці групи. В активі римлян залишилося шість очок. Що стосується "Буде-Глімт", то вони набрали сім балів і очолили квартет;

Також тут виступає й луганська "Зоря", яка в іншому матчі групи здолала на виїзді болгарський ЦСКА (Софія) з рахунком 1:0. Колектив Віктора Скрипника набрав чотири пункти та піднявся на третю позицію.

Додамо, що реабілітуватися "Ромі" перед вболівальниками у матчі з "Наполі" буде не так вже й просто. адже неаполітанці виграли всі вісім стартових ігор у Серії А. Дуель "Роми" та "Наполі" відбудеться 24 жовтня о 19:00 за київським часом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання