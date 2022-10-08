Фанати клубу Серії А увірвалися до роздягальні та погрожували гравцям і тренеру: яка причина

Уболівальники італійської "Болоньї", яка виступає в Серії А, влаштували гарячі розбірки з командою на тренувальній базі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, 7 жовтня близько опівдня 15 представників ультрас "червоно-синіх" вдерлися до роздягальні команди на базі клубу та емоційно висловили невдоволення футболістам та головному тренеру Тьяго Мотті.

Зазначається, що причиною таких дій фанатів стали невтішні результати команди цього сезону. Після восьми матчів "Болонья" з 6 очками посідає лише 17-те місце в турнірній таблиці на відстані одного бала від зони вильоту.

"Ми востаннє приходимо з добрими намірами. У "Болоньї" все не працює так, як у "Cпеції" (колишньому клубі Мотти - прим.), - наводить джерело слова фанатів, які брали участь у розбірках.

Аби справа не дійшла до бійки, у перепалку довелося втрутитися кільком присутнім. Фанати також зазначили, що можуть вдатися до бойкоту виїзних матчів клубу.

Додамо, що Мотта очолив "Болонью" після серії невдач на старті сезону, замінивши на посаді Сінішу Михайловича. Однак з новим тренером команда вже зазнала поразки від "Емполі" (0:1) та "Ювентуса" (3:0).

Наступний матч "Болонья" проведе 8 жовтня проти "Сампдорії", яка з 2 очками перебуває на дні турнірної таблиці Серії А.

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