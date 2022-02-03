Фанати МЮ можуть безкоштовно обміняти футболки з прізвищем гравця, якого звинувачують у зґвалтуванні

Фанати МЮ можуть безкоштовно обміняти футболки з прізвищем гравця, якого звинувачують у зґвалтуванні

Уболівальники "червоних дияволів" масово позбуваються форми Мейсона Грінвуда.

"Манчестер Юнайтед" повідомив, що всі охочі фанати команди можуть безкоштовно обміняти придбані раніше футболки з номером і прізвищем форварда Мейсона Грінвуда, який був затриманий за підозрою у зґвалтуванні, побитті та погрозах вбивством на адресу своєї дівчини - моделі Герріет Робсон.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Манкуніанці" пішли на такий крок з огляду на масове бажання уболівальників якомога швидше позбутися екіпірування, пов'язаного з Грінвудом. Ще 31 січня манчестерський клуб припинив продавати на своєму сайті відповідну атрибутику. А ті, хто купив футболку Майсона раніше, отримали можливість обміняти її на форму будь-якого іншого гравця.

Нагадаємо, 20-річного гравця МЮ заарештувала поліція в неділю, 30 січня, після того, як його кохана звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала фотографії з численними слідами побоїв, а також аудіозапис, на якому її примушують до сексу.

Пізніше Робсон видалила скандальні публікації зі свого Instagram, але це вже не врятувало Грінвуда від проблем.

МЮ на невизначений термін усунув нападника від ігор та тренувань. Також з підозрюваним відмовилися співпрацювати спонсори, а компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала Грінвуда з футбольного симулятора FIFA 22.

У середу, 2 лютого, Грінвуда звільнили під заставу на час проведення подальшого розслідування.

Грінвуд є вихованцем "манкуніанців", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 6 голів та одна результативна передача.

У 2020 році Грінвуд дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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