Фанати найтитулованішого клубу Чемпіонату Франції закидали своїх футболістів фаєрами: відео справжнього хаосу

Уболівальники "Сент-Етьєна" влоаштували справжнє пекло своїм гравцям після матчу за право залишитися в еліті французького футболу проти "Осера".
Так, у Чемпіонаті Франції визначився володар останньої путівки до Ліги 1 сезону 2022/23. За місце в найвищому дивізіоні внутрішньої першості у стикових матчах змагалися "Сент-Етьєн" та "Осер".
Обидві гри за участю цих команд завершилися результативними нічиїми з однаковим рахунком 1:1. Тож, долю виходу до еліти французького футболу повинна була вирішити серія пенальті, де точнішими були гравці "Осера" (4:5).
Утім, найцікавіше сталося після останнього удару "з позначки", коли фанати "Сент-Етьєна" вибігли на газон рідного стадіону та почали атакувати своїх гравців. Розлючені невдачею своїх улюбленців уболівальники стали закидати фаєрами трибуни та поліцейських, які намагалися зупинити хаос.
Envahissement du terrain au stade Geoffroy-Guichard. #ASSE #ASSEAJA pic.twitter.com/N7pX2NVrhj— Adrien Blettery (@AdBlettery) May 29, 2022
Grosse colère des supporters après le coup de sifflet final. L’ASSE est en L2 #ASSE #ASSEAJA— Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022
©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR
Правоохоронці змушені були застосувати проти порушників сльозогінний газ. Зрештою, поліція змогла зупинити божевілля та вивести вболівальників із поля. Французькій пожежній службі довелося гасити пожежі, які влаштували фанати, що підпалювали сидіння на трибунах.
- "Сент-Етьєн" є найтитулованішим клубом Ліги 1. На його рахунку десять перемог у внутрішній першості;
- За підсумками сезону 2021/22 "зелені" посіли 18 місце в Чемпіонаті Франції. "Осер", своєю чергою, фінішував третім у Лізі 2;
- "Сент-Етьєн" виступав в еліті французького футболу останні 18 років, а "Осера" тут не було останні десять років.