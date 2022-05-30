Фанати найтитулованішого клубу Чемпіонату Франції закидали своїх футболістів фаєрами: відео справжнього хаосу

Уболівальники "Сент-Етьєна" влоаштували справжнє пекло своїм гравцям після матчу за право залишитися в еліті французького футболу проти "Осера".

Так, у Чемпіонаті Франції визначився володар останньої путівки до Ліги 1 сезону 2022/23. За місце в найвищому дивізіоні внутрішньої першості у стикових матчах змагалися "Сент-Етьєн" та "Осер".

Обидві гри за участю цих команд завершилися результативними нічиїми з однаковим рахунком 1:1. Тож, долю виходу до еліти французького футболу повинна була вирішити серія пенальті, де точнішими були гравці "Осера" (4:5).

Утім, найцікавіше сталося після останнього удару "з позначки", коли фанати "Сент-Етьєна" вибігли на газон рідного стадіону та почали атакувати своїх гравців. Розлючені невдачею своїх улюбленців уболівальники стали закидати фаєрами трибуни та поліцейських, які намагалися зупинити хаос.

Grosse colère des supporters après le coup de sifflet final. L’ASSE est en L2 #ASSE #ASSEAJA

©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022

Правоохоронці змушені були застосувати проти порушників сльозогінний газ. Зрештою, поліція змогла зупинити божевілля та вивести вболівальників із поля. Французькій пожежній службі довелося гасити пожежі, які влаштували фанати, що підпалювали сидіння на трибунах.