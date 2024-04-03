Фанати польського клубу під час тренування жорстко побили екстренера "Динамо" Хацкевича – ЗМІ

Джерело повідомляє, що уболівальники увірвалися на базу клубу та напали на білоруського фахівця.

Головний тренер польського клубу другого дивізіону "Заглембе" Сосновець Олександр Хацкевич став жертвою нападу хуліганів.

Як повідомляє видання Meczyki.pl, 3 квітня фанати увірвалися на тренування команди та напали на білоруського тренера. Хацкевич отримав удар по обличчю та кілька ударів ногами.

Також джерело зазначає, що найближчим часом 50-річний фахівець залишить клуб.

Під його керівництвом "Заглембе" демонструє провальні результати цього сезону. Наразі команда посідає останнє місце у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі. Відрив від місця за межами зони вильоту складає 12 очок.

Водночас агент білоруського спеціаліста Вадим Шаблій заперечив інформацію, що його клієнта побили польські фанати.

За його словами, були тільки спроби і погрози на його адресу, але до рукоприкладства не дійшло. Він також розповів, що Хацкевич сам збирається подати у відставку.

"Ніхто Хацкевича не бив, були тільки спроби і погрози на його адресу з боку незрозумілих людей, хуліганів. Агенція ProStar захищатиме Олександра Хацкевича в правовому полі та за контрактом. Ніхто його не звільняє, Олександр Миколайович збирається сам залишити "Заглембе", тому що в команді безлад", – сказав Шаблій у коментарі "Український футбол".

Сам Хацкевича вже також прокоментував інформацію щодо скандальних дій польських уболівальників.

"Тренування відбувалося в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилася група людей, які бажали агресивно атакувати тренерський штаб та гравців.

Мої гравці показали єдність. Я сам виріс на вулиці і знаю, як поводитися в таких ситуаціях, вмію відвертатися, вмію давати удар. Ми не відчували себе в безпеці. Проблема в тому, що клуб не забезпечив належної безпеки під час тренувань. Цього не повинно було статися", – цитує Хацкевича польський журналіст Петр Слонка на своїй сторінці у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що перед останнім матчем Хацкевич замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм обирати власну тактику та стиль гри на матч 25-го туру другого дивізіону Польщі проти "Катовіце". У підсумку поєдинок завершився розгромною поразкою "Заглембе" з рахунком 0:4.

Хацкевич очолив "Заглембе" в середині січня 2024 року. Відтоді команда набрала лише 2 очки у 6 матчах.

Нагадаємо, від 2017 до 2019 року Хацкевич очолював київське "Динамо". На чолі "біло-синіх" білорус виграв два Суперкубки України.

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