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Фанати РБ "Лейпциг" з українським банером закликали до миру та свободи в матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів: фото

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Фанати РБ "Лейпциг" з українським банером закликали до миру та свободи в матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів: фото

Фото: Associated Press

Ультрас німецького клубу РБ "Лейпциг" висловили підтримку Україні в поєдинку 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем".

Так, фанати "биків" вивісили банер українською, на якому закликали до миру та свободи.

"Разом до миру, свобода для України", – було написано на плакаті, який глядачі розтягнули перед початком зустрічі.

© ua.tribuna
Фото: ua.tribuna

Зазначимо, що дуель РБ "Лейпциг" - "Шахтар" завершилася з рахунком 4:1 на користь українського колективу.

  • В іншому матчі цієї групи чинний володар трофею мадридський "Реал" на виїзді розбив шотландський "Селтік" із рахунком 3:0;
  • У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала". Обиві ці гри відбудуться в середу, 14 вересня.

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
837
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