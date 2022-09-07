Фанати РБ "Лейпциг" з українським банером закликали до миру та свободи в матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів: фото

Так, фанати "биків" вивісили банер українською, на якому закликали до миру та свободи.

"Разом до миру, свобода для України", – було написано на плакаті, який глядачі розтягнули перед початком зустрічі.

Фото: ua.tribuna

Зазначимо, що дуель РБ "Лейпциг" - "Шахтар" завершилася з рахунком 4:1 на користь українського колективу.

В іншому матчі цієї групи чинний володар трофею мадридський "Реал" на виїзді розбив шотландський "Селтік" із рахунком 3:0;

У наступному турі "Шахтар" прийматиме "Селтік", а РБ "Лейпциг" на виїзді зіграє проти "Реала". Обиві ці гри відбудуться в середу, 14 вересня.

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