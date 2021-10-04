Фанати "Шахтаря" вивісили образливий банер на адресу Луческу: фото

Вони все ще не можуть змиритися з тим, що він очолив принципового суперника.

Фанати донецького " Шахтаря " в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги проти "Динамо" вивісили образливий банер на адресу головного тренера киян - Мірчи Луческу.

Так, прихильники "гірників" назвали румунського фахівця "Луческу - Іуда Іскаріот". Зазначимо, що Іуда Іскаріот - в християнстві один з 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. Він зрадив Ісуса, видавши первосвященикам за 30 срібняків.

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Схоже, частка фанатів донецького клубу все ще не може змиритися з тим, що Луческу очолив принципового суперника. 76-річний румун протягом 12 років (від 2004 до 2016) був керманичем саме "Шахтаря". В 2020 році він очолив "біло-синіх".

Зустріч "Динамо" та "Шахтаря" завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0 ;

; Після десяти турів в активі "гірників" 23 очки та друга позиція в турнірній таблиці УПЛ. Від лідера, яким є "Динамо", донеччани відстають на три бали;

Наступний матч "Шахтар" проведе проти "Зорі" (15 жовтня), а вже за чотири дні зустрінеться з мадридським "Реалом" у Лізі чемпіонів.

Раніше головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував дуель з "Динамо".

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