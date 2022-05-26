Фанати суперника "синьо-жовтих" вчать гімн України, щоб виконати його на матчі відбору ЧС-2022

Фанати суперника "синьо-жовтих" вчать гімн України, щоб виконати його на матчі відбору ЧС-2022

Шотландські вболівальники збираються підтримати Україну на матчі кваліфікації ЧС-2022, який відбудеться у середу, 1 червня.

Фанати національної збірної Шотландії виконають національний гімн України.

Про це повідомляє STV-TV.

Додаток для вивчення іноземних мов Duolingo видаватиме людям фонетичні посібники спрощеної версії тексту у вигляді листівок.

Також текст гімну буде розміщений у соціальних мережах додатку, включаючи його переклад.

Фото: Duolingo

"Футбол об’єднує людей, особливо чемпіонат світу, але ми всі знаємо, що цей матч має ще більше значення. За ним будуть спостерігати у світі.‎

Ми хочемо, щоб всі вболівальники Шотландії й всі футбольні фанати проявили свою солідарність у пісні та показали, що вони єдині з Україною", – сказав менеджер Duolingо Колін Воткінс.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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