Фанати тріумфатора ЛЄ демонстрували нацистські жести на матчі Ліги чемпіонів (відео)

Група вболівальників "Айнтрахта" на матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Марселя" опинилася в епіцентрі скандалу.

У вівторок, 13 вересня, в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Марсель" приймав "Айнтрахт".

Матч запам'ятався скандалом. Низка фанатів німецького клубу влаштувала провокації ще до початку поєдинку.

Ультрас "орлів" демонстрували зі свого сектору фанам французького колективу непристойні жести, трощили огорожу і навіть вдалися до нацистського привітання.

Представники "Айнтрахта" офіційно розкритикували дії цих людей.

"Айнтрахт" Франкфурт виступає за толерантність та різноманіття і займає чітку позицію проти расизму, антисемітизму та дискримінації. Клуб чітко дистанціюється від одиночного інциденту перед матчем Ліги чемпіонів "Марсель" – "Айнтрахт", коли був продемонстрований жест, який можна було зрозуміти як нацистське вітання. Антисемітські ідеї різко контрастують з однозначними та непохитними цінностями клубу.

Людина, яка була на відео, повідомила про себе представникам фан-руху "Айнтрахта" під час першого тайму і категорично спростувала звинувачення в антисемітських намірах. "Айнтрахт" детально вивчить цю ситуацію і версію цієї особи", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що фанати "Фенербахче" одягли маски з зображенням Путіна на матч із "Динамо" в Лізі Європи .

Читайте також:

"Де реакція на фанів "Фенербахче" та трансляцію ЧС-2022 в РФ?": відомий український коментатор розніс УАФ через бездіяльність

"Подарунок" на день народження: будинок зірки "Баварії" пограбували під час матчу з "Барселоною"

"Нічого не маю проти російських футболістів": лідер боснійців неоднозначно висловився про матч із РФ