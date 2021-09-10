Фанати "Вест Гема" жорстко затролили Ярмоленка за чергову травму

Пошкодження футболіст отримав у грі за національну команду.

Вінгер англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко травмувався в товариському матчі за збірну України з Чехією. Пошкодження 31-річному гравцеві "синьо-жовтих" завдав Алекс Крав, який у останній день трансферного вікна перейшов у стан "молотобійців".

Новина викликала бурхливе обговорення серед фанатів "Вест Гема", які стали тролити Андрія, пригадавши йому попередні травми. Ось що вони писали.

"Коли Ярмоленко не був травмований".

When is Yarmolenko not injured tho — George Woods (@ georgewoods42) September 8, 2021

"Пряме замовлення від Моєса... Це миттєво робить Крала легендою "Вест Гема".

Direct order from Moyes ... This makes Kral an instant West Ham legend ⚒ — NewhamPele10 (@ NPele10) September 8, 2021

"Уболівальники "Вест Гема" в захваті".

West Ham fans are buzzing — Sam (@samdixon__) September 8, 2021

"Крал відновлює порядок у "Вест Гемі".

@ _CarltonCole9 Kral restoring order at West Ham — Guy (@hammer_gp) September 8, 2021

"Крал миттєво став легендою "Вест Гема".

Kral become West Ham legend instantly — Surman Andrew #GSBOUT (@andrew_surman) September 9, 2021

Ярмоленко виступає за "Вест Гем" від літа 2017 року. Всього за "молотобійців" українець зіграв 57 матчів, забив 10 м'ячів і зробив 6 результативних передач.

У новому сезоні Андрій взяв участь у 3 матчах за свій клуб, провівши на полі загалом 4 хвилини.

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