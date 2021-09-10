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Фанати "Вест Гема" жорстко затролили Ярмоленка за чергову травму

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Фанати "Вест Гема" жорстко затролили Ярмоленка за чергову травму

Пошкодження футболіст отримав у грі за національну команду.

Вінгер англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко травмувався в товариському матчі за збірну України з Чехією. Пошкодження 31-річному гравцеві "синьо-жовтих" завдав Алекс Крав, який у останній день трансферного вікна перейшов у стан "молотобійців".

Новина викликала бурхливе обговорення серед фанатів "Вест Гема", які стали тролити Андрія, пригадавши йому попередні травми. Ось що вони писали.

"Коли Ярмоленко не був травмований".

"Пряме замовлення від Моєса... Це миттєво робить Крала легендою "Вест Гема".

"Уболівальники "Вест Гема" в захваті".

"Крал відновлює порядок у "Вест Гемі".

"Крал миттєво став легендою "Вест Гема".

  • Ярмоленко виступає за "Вест Гем" від літа 2017 року. Всього за "молотобійців" українець зіграв 57 матчів, забив 10 м'ячів і зробив 6 результативних передач.
  • У новому сезоні Андрій взяв участь у 3 матчах за свій клуб, провівши на полі загалом 4 хвилини.
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