Фанати вибрали міс збірної України на Євро-2020: підсумки голосування

Перемогу в опитуванні здобула дружина одного з лідерів команди.

Перед стартом Євро-2020 ТСН Проспорт запропонував читачам вибрати найкрасивішу обраницю гравців збірної України, які зіграють на турнірі.

Претенденток було 22, а найбільше голосів з величезним відривом отримала дружина півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан (40% всіх голосів).

Друге місце в голосуванні посіла кохана вінгера угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова Ганна (9%). Третьою стала дружина захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика Карина (6%).

Переможниця нашого голосування таємно одружилася із Зінченком влітку 2020 року у Британії. Наприкінці серпня 2020-го пара зіграла весілля в Києві.

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

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