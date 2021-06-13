Фанати вибрали міс збірної України на Євро-2020: підсумки голосування

Перемогу в опитуванні здобула дружина одного з лідерів команди.
Перед стартом Євро-2020 ТСН Проспорт запропонував читачам вибрати найкрасивішу обраницю гравців збірної України, які зіграють на турнірі.
Претенденток було 22, а найбільше голосів з величезним відривом отримала дружина півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан (40% всіх голосів).
Друге місце в голосуванні посіла кохана вінгера угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова Ганна (9%). Третьою стала дружина захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика Карина (6%).
Переможниця нашого голосування таємно одружилася із Зінченком влітку 2020 року у Британії. Наприкінці серпня 2020-го пара зіграла весілля в Києві.