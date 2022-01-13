Фанати "Ювентуса" побажали смерті президенту свого клубу під час матчу за Суперкубок Італії

Фанати "Ювентуса" побажали смерті президенту свого клубу під час матчу за Суперкубок Італії

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Ультрас "Ювентуса" в першому таймі матчу за Суперкубок Італії з "Інтером" вивісили банер, адресований президенту туринського клубу Андреа Аньєллі.

На полотні, яке принесли фанати "б'янконері" на трибуни стадіону "Сан-Сіро", було написано "Agnelli muori" ("Аньєллі помре").

Фотографію банера опублікував італійський журналіст Мірко Ніколіно у Twitter.

Imbarazzante striscione da parte di sedicenti tifosi bianconeri a San Siro: "#Agnelli muori" #InterJuventus pic.twitter.com/k7oMHL6Aqj — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 12, 2022

Зазначимо, що самого Аньєллі на матчі не було, оскільки він заразився коронавірусом.

Нагадаємо, у 2019 році поліція заарештувала 12 членів ультрас "Ювентуса" за підозрою у відмиванні грошей, насильстві та здирстві у зв'язку з продажем квитків. Розслідування почалося роком раніше і стосувалося передбачуваного втручання мафії у продаж квитків ультрас.

"Ювентус" співпрацював з владою під час розслідування, а Аньєллі визнав, що фанати чинили тиск на клуб. Відтоді деяким групам ультрас заборонили з'являтися на домашній арені "Ювентуса".

Поєдинок між "Інтером" та "Ювентуса" завершився перемогою "нерадзуррі" - 2:1 . Вирішальний гол на останній хвилині екстратайму забив чилійський нападник Алексіс Санчес.

. Вирішальний гол на останній хвилині екстратайму забив чилійський нападник Для головного тренера "Інтера" Сімоне Індзагі цей трофей став першим на чолі міланського клубу.

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