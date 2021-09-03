Фанати закидали гравців збірної Англії склянками під час матчу відбору ЧС-2022: ті курйозно відповіли

Фанати закидали гравців збірної Англії склянками під час матчу відбору ЧС-2022: ті курйозно відповіли

Деклан Райс і Джек Гріліш дотепно відреагували на провокацію з трибун.

Кумедний випадок трапився під час матчу 4-го туру відбору Чемпіонату світу-2022 між збірними Угорщини та Англії.

На 55-й хвилині зустрічі нападник "Трьох левів" Рахім Стерлінг відкрив рахунок, відзначившись у воротах суперників. Угорські уболівальники не стримали свого розчарування і закидали поле склянками з-під напоїв.

Родоначальники футболу з гумором поставилися до цієї атаки. Півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс підняв склянку з газону та відпив з неї.

Declan Rice showing Hungary fans what he thinks of their reaction to Raheem Sterling's goal #HUNENG pic.twitter.com/KDccFkHqTu — MailOnline Sport (@MailSport) September 2, 2021

Потім це побачили його партнери по команді. Жест одразу ж повторив зірковий новачок "Манчестер Сіті" Джек Гріліш. Футболісти англійської збірної демонстративно пили з кинутих у них склянок, чим ще дужче розізлили угорських фанатів.

Матч у Будапешті завершився розгромною перемогою команди Гарета Саутгейта з рахунком 4:0. Один з голів у ворота угорців забив саме Райс.

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Після 4 зіграних турів англійці з 12 балами очолюють групу I, випереджаючи Польщу та Угорщину на 5 очок.

У наступному поєдинку фіналісти Євро-2020 5 вересня приймуть Андорру, угорці в той же день зіграють проти Албанії.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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