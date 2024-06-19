Фанати збірної Грузії потужно заспівали хіт про Путіна на матчі Євро-2024 проти Туреччини (відео)

Грузинські вболівальники нагадали світові, ким насправді є російський диктатор.

Фанати збірної Грузії заспівали знаменитий хіт "Путін – х**ло" на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 проти команди Туреччини.

Поєдинок відбувався у вівторок, 18 червня, на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді (Німеччина).

Під час матчу грузинські вболівальники на трибунах гучно скандували "Путін – х**ло", таким чином підтримавши Україну та висловивши своє зневажливе ставлення до президента держави-агресорки.

Зазначимо, що приспівку "Путін – х*йло" вигадали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Збірна Туреччини з шикарними голами здолала команду Грузії (3:1). В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Португалії вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1).

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Таким чином, після першого туру Туреччина та Португалія очолюють групу, набравши по три очки. Чехія та Грузія поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі Португалія зустрінеться з Туреччиною, а Чехія позмагається з Грузією. Обидва матчі відбудуться 22 червня.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд на Євро-2024.

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