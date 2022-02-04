Фанати збірної України гучно заспівали "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро проти Росії

Фанати збірної України гучно заспівали "Путін - х*йло!" під час матчу футзального Євро проти Росії

Уболівальники гаряче підтримують українську команду в Амстердамі.

Під час півфінального поєдинку збірної України з футзалу з командою Росії на Чемпіонаті Європи-2022 уболівальники голосно заспівали хіт "Путін - х*йло!".

У відповідь на це організатори закликали українських уболівальників "припинити співати пісні неспортивного характеру".

Підтримати "синьо-жовтих" до Нідерландів, де власне і відбувається континентальна першіссть з футзалу, приїхало багато фанатів. Вони палко женуть підопічних Олександра Косенка уперед, також скандуючи: "Україна, Україна", "Слава Україні! Героям слава".

Зауважимо, що приспівку "Путін-х*йло!" вигадали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а перше її виконання прозвучало у Харкові 30 березня 2014 року.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочався у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом.

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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