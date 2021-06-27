Фанатка з плакатом влаштувала масову аварію на Тур де Франс: дівчину вже розшукує поліція (відео)

Багато хто з гонщиків після падіння не зміг продовжити гонку.
Масову аварію під час одного з етапів престижної велобагатоденки Тур де Франс влаштувала фанатка з плакатом.
Дівчина спустилася дуже близько до траси, що призвело до жахливого інциденту: її зачепив німець Тоні Мартін. Після контакту з фанаткою гонщик впав, а через нього почали падати інші учасники гонки.
Всього в інциденті постраждала 21 людина. Багато хто з учасників аварії не зміг продовжити гонку через отримані ушкодження.
♂️ Première grosse chute sur le Tour de France # TDF2021 @francetvsport @ France2tv pic.twitter.com/ZaIk3q7gpa— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) June 26, 2 021
Дівчину, яка спровокувала масове падіння, оголосили в розшук.
- Тур де Франс-2021 відбувається від 26 червня до 18 липня 2021 року.
- Чинним чемпіоном велобагатоденки є словенець Тадей Погачар.