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Фанатку з прапором України проганяли з трибун після скарги російських тенісисток: ганебне відео

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Фанатку з прапором України проганяли з трибун після скарги російських тенісисток: ганебне відео

Скріншот відео

Під час матчу кваліфікації турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни.

Скандальний інцидент трапився на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою. Подивитися гру прийшла жінка, яка була загорнута в національний прапор України.

Очевидно, саме це й не сподобалося тенісисткам країни-агресорки. Під час паузи в поєдинку суддя підійшла до фанатки та вимагала від неї покинути трибуни.

Користувачка Facebook Назлі Мамедова, яка, ймовірно, була очевидицею подій, стверджує, що саме російські тенісистки поскаржилися рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах.

This is outrageous ! Western & Southern Open today banned exhibition of Ukrainian flag at the games! The girls was...

Опубліковано Nazly Mamedova Неділя, 14 серпня 2022 р.

Зазначимо, що вболівальниця не стала виконувати ганебне прохання судді та продовжила сидіти на трибунах з українським прапором, висловлюючи у такий спосіб протест проти вторгнення російської армії до України.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером".

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