Фанати французького клубу напали на футболістів і побили їх – що стало причиною

Футболісти "Ніцци" / © Associated Press

Фанати французької "Ніцци" напали на футболістів після невдалих виступів команди.

За інформацією Foot Mercato, після поразки від "Лор'яна" (1:3) у чемпіонаті Франції 400 розгніваних уболівальників чекали на гравців на тренувальній базі клубу.

Спочатку фанати скандували на адресу головного тренера Франка Еса: "У відставку!", а потім почали словесно та фізично нападати на футболістів. Особливо постраждали нападники Терем Моффі і Жеремі Бога – десятки фанатів били їх по щоках, штовхали і плювались.

Клуб уже виступив з офіційною заявою, в якій засудив дії уболівальників.

"Клуб розуміє розчарування, викликане низкою невдач та виступів, далеких від його цінностей. Однак інциденти, що сталися під час цієї зустрічі, є неприйнятними. Кілька членів клубу зазнали нападу. "Ніцца" висловлює їм повну підтримку і найрішучіше засуджує ці дії", – заявили в клубі.

Наразі "Ніцца" посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та йде останньою в основному раунді Ліги Європи, не набравши за п'ятів матчів жодного очка. Клуб зазнав шести поразок поспіль у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" встановив новий клубний антирекорд, уперше в історії програвши чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.