Фанати французького клубу напали на футболістів і побили їх – що стало причиною
Уболівальники "Ніцци" вирішили вчинити розправу над гравцями через незадовільні результати команди.
Фанати французької "Ніцци" напали на футболістів після невдалих виступів команди.
За інформацією Foot Mercato, після поразки від "Лор'яна" (1:3) у чемпіонаті Франції 400 розгніваних уболівальників чекали на гравців на тренувальній базі клубу.
Спочатку фанати скандували на адресу головного тренера Франка Еса: "У відставку!", а потім почали словесно та фізично нападати на футболістів. Особливо постраждали нападники Терем Моффі і Жеремі Бога – десятки фанатів били їх по щоках, штовхали і плювались.
Клуб уже виступив з офіційною заявою, в якій засудив дії уболівальників.
"Клуб розуміє розчарування, викликане низкою невдач та виступів, далеких від його цінностей. Однак інциденти, що сталися під час цієї зустрічі, є неприйнятними. Кілька членів клубу зазнали нападу. "Ніцца" висловлює їм повну підтримку і найрішучіше засуджує ці дії", – заявили в клубі.
Наразі "Ніцца" посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та йде останньою в основному раунді Ліги Європи, не набравши за п'ятів матчів жодного очка. Клуб зазнав шести поразок поспіль у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" встановив новий клубний антирекорд, уперше в історії програвши чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.