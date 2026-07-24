Фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи

Уболівальники ПАОКа вивісили російський прапор під час матчу з "Динамо" / Telegram-канал Puzh on Tour

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Уболівальники грецького ПАОКа вивісили російський прапор під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти київського "Динамо".

Поєдинок був номінально домашнім для киян, але через війну з російськими окупантами відбувався у польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін".

Наприкінці матчу фанати грецького клубу розгорнули у своєму секторі на трибунах російський прапор.

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Це спричинило негативну реакцію українських уболівальників, які кричали і жестикулювали в бік грецьких трибун. Згодом сталися сутички з представниками охорони стадіону — щодо українців було застосовано газ.

Власником ПАОКа є російський бізнесмен грецького походження Іван Саввіді, який обирався до Держдуми країни-терористки і є прихильником кремлівського диктатора Володимира Путіна. Частина ультрас грецького клубу також раніше відзначалася проросійськими проявами.

Після завершення матчу головний тренер "Динамо" Ігор Костюк назвав дії фанатів ПАОКа "свідомою провокацією".

"Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся: вважаю, що це свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання — руйнуються домівки, гинуть наші мирні жителі. Дуже неприємна ситуація.

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Дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти країну на міжнародній арені", — цитує Костюка офіційний сайт "Динамо".

Півзахисник "Динамо" Олександр Піхальонок також прокоментував провокації від уболівальників ПАОКа.

"Будуть провокації, звісно. І навіть зараз вони спровокували нас. Ми вже бігли до їхніх фанатів, але гравці ПАОКа нас заспокоювали. Вони розуміють, що у нас у країні війна. Я кажу: "Що ваші вболівальники роблять?" Вони навіть російський прапор дістають та показують — нашим уболівальникам, нам. Гравці ПАОКа нормально повелися, заспокоїли нас і підійшли до фанів. Але я теж так думаю, що в Греції буде багато такого", — цитує Піхальонка офіційний сайт "біло-синіх".

Матч завершився поразкою "Динамо" з рахунком 2:3. Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 30 липня, на стадіоні "Тумба" у грецьких Салоніках. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

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Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

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