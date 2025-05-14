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Фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України (фото)
Це сталося на трибунах стадіону в Житомирі.
Уболівальники донецького "Шахтаря" спалили прапори Росії та так званої "ДНР" під час фінального матчу Кубка України проти київського "Динамо".
Поєдинок відбувся 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі. Наприкінці основного часу зустрічі фанати "гірників" демонстративно спалили прапори РФ і "ДНР", повідомляє champion.com.ua.
Зазначимо, що "Шахтар" здолав "Динамо" у серії пенальті після того, як основний і додатковий час матчу завершився внічию 1:1.
Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.
Нагадаємо, торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.