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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Фанати "Шахтаря" спалили прапори Росії та "ДНР" на фіналі Кубка України (фото)

Це сталося на трибунах стадіону в Житомирі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР"

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Уболівальники донецького "Шахтаря" спалили прапори Росії та так званої "ДНР" під час фінального матчу Кубка України проти київського "Динамо".

Поєдинок відбувся 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі. Наприкінці основного часу зустрічі фанати "гірників" демонстративно спалили прапори РФ і "ДНР", повідомляє champion.com.ua.

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Фанати "Шахтаря" спалили на трибунах прапори Росії і "ДНР" / © champion.com.ua

Зазначимо, що "Шахтар" здолав "Динамо" у серії пенальті після того, як основний і додатковий час матчу завершився внічию 1:1.

Для "Шахтаря" це 15-та перемога в Кубку України. Донецький клуб оновив рекорд за кількістю перемог у турнірі. "Динамо" здобувало цей трофей 13 разів.

Нагадаємо, торік володарем Кубка України також став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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