Фантастична бісиклета: команда Реброва продовжує феєрити у чемпіонаті ОАЕ (відео)

"Аль-Айн" здобув чергову перемогу в першості країни.

В рамках 16-го туру чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" впевнено переміг "Бані Яс" - 2:0 .

Перший тайм був безгольовим, але після перерви підопічні Сергія Реброва забили тричі. Друге по порядку взяття воріт скасували після перегляду VAR через офсайд.

Цьому моменту передував шедевр. Голкіпер команди "Бані Яс" парирував постріл, м'яч відлетів до Рахімі та той елегантно закинув у район 11-метрової позначки. Гуанка чудово спіймав сферу, пробивши в падінні через себе.

"أرجنتيني ورقم 10.. ماذا تتوقع؟"

بتسديدة مقصية رائعة.. جوانكا يسجل الهدف الأول #العين_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lgk15WwbVE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2022

У турнірній таблиці чемпіонату "Аль-Айна" йде на першому місці. Найближчого переслідувача, яким є "Аль-Вахду", команда українця випереджає на шість балів.

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